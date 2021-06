Jogo entre EUA e México tem gritos homofóbicos e torcida arremessando objetos em jogadores

Decisão da Liga das Nações da Concacaf terminou em confusão depois de gol na prorrogação

Reprodução/ Twitter Dentro de campo, o jogo foi bem disputado e definido na prorrogação



A final da Liga das Nações da Concacaf entre Estados Unidos e México terminou em confusão na noite deste domingo, 6. A partida disputada em Denver teve gritos homofóbicos vindos das arquibancadas e objetos arremessados contra os jogadores de forma violenta. Os torcedores usaram palavras em espanhol para suas ofensas, que ficaram tão altas que o juiz precisou interromper a partida. Os Estados Unidos estavam comemorando a vitória em frente à torcida mexicana quando levaram garrafadas e outros objetos na cara. Um dos atletas até chegou a cair no gramado ao ser atingido no rosto.

Comentarista na partida, Alexi Lalas expressou ‘vergonha’ pelo ocorrido. “O comportamento da multidão em Denver foi uma vergonha para nosso esporte e nosso país”. Dentro de campo, o jogo foi bem disputado e definido na prorrogação. Quem saiu na frente foram os mexicanos com Jesús Corona no primeiro minuto de jogo. Aos 27, Reyna empatou. No segundo tempo, Laínez deixou o México novamente na frente, mas outra vez os norte-americanos empataram, desta vez com McKennie. No tempo extra, Pulisic apareceu para definir de pênalti e dar o título aos EUA.

Confira um vídeo da confusão no final da partida:

Reyna hit in the head, throwing stuff at the players is BS pic.twitter.com/pIRo7JMrhP — Vikings Blogger (@firstandskol) June 7, 2021