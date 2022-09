Jorge Jesus convence Cristiano Ronaldo a trocar Manchester United pelo Fenerbahçe, diz site

A janela de transferências da Turquia fica aberta até a próxima quinta-feira, 8, diferente das principais ligas do Velho Continente

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United para jogar no Fenerahçe



O Fenerbahçe está perto de anunciar Cristiano Ronaldo como novo reforço para a temporada 2022/23, informou o site turco “Ajansspor”, na manhã desta sexta-feira, 2. Segundo a publicação, o clube de Istambul chegou a um acordo com o craque do Manchester United a partir do presidente Ali Koç. Além disso, a matéria afirma que o técnico Jorge Jesus teria sido peça-chave nas negociações, chamada de “transferência do século” pelo veículo de comunicação. Vale lembrar que a janela de transferências da Turquia fica aberta até a próxima quinta-feira, 8, diferente das principais ligas do Velho Continente, que fecharam ontem, 1º. O astro, ainda antes do início da temporada, tentou sair do Old Trafford e até faltou aos primeiros treinos do time comandado por Erik ten Hag. O maior desejo de Cristiano Ronaldo era disputar a Liga dos Campeões, o principal campeonato da Uefa. O Fenerbahçe, no entanto, caiu na fase preliminar do torneio e, assim como o United, vai jogar a Liga Europa.