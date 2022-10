Jorge Jesus se irrita com simulação e chuta jogador rival caído no chão; assista

Apesar da atitude, o ‘Mister’ passou impune pela arbitragem e viu o Fenerbahçe ganhar por 5 a 2 do Istanbulspor

EFE/EPA/SEDAT SUNA Jorge Jesus é o treinador do Fenerbahçe



Famoso por suas declarações ácidas e personalidade forte, o treinador Jorge Jesus, do Fenerbahçe, voltou a ser protagonista de uma polêmica no ambiente extracampo. Em partida válida pelo Campeonato Turco, diante do Istanbulspor, o técnico português se irritou com a cera de um jogador rival e o chutou enquanto estava caído no gramado. Apesar da atitude, o ex-comandante do Flamengo passou impune pela arbitragem e viu sua equipe ganhar por 5 a 2, no último domingo, 30. Com o resultado, o time permanece na liderança do torneio, com 26 pontos, três a mais que o segundo colocado Adana Demirspor.