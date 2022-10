Zagueiro do Barcelona passa com carro por cima de pé de torcedora após treino; assista

Ao ouvir os gritos de dor, o defensor encostou seu automóvel e prestou atendimento imediatamente

Reprodução/El Chiringuito Ronald Araújo passou com seu carro por cima do pé de uma torcedora do Barcelona



O zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, protagonizou um acidente na manhã desta segunda-feira, 31, na saída do treinamento. Após atender fãs, conceder autógrafos e tirar fotos, o jogador uruguaio acelerou seu carro e passou com o pneu por cima do pé de uma torcedora do clube catalão. Ao ouvir os gritos de dor, o defensor encostou seu automóvel e prestou atendimento imediatamente. De acordo com a emissora “El Chiringuito”, que filmou o momento, o acidente não teve consequências e a mulher também recebeu ajuda do Barça. Fora dos gramados desde setembro, quando sofreu uma avulsão do tendão adutor longo da coxa direita, Araújo perderá a Copa do Mundo de 2022 e só retornará aos gramados no ano que vem.