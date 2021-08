Jornal espanhol diz que acordo entre PSG e Lionel Messi é ‘iminente’

Argentino chegaria para um contrato de dois anos mais uma temporada adicional

Reprodução/ Twitter Lionel Messi deve assinar com a equipe parisiense por dois anos



Desde que o Barcelona anunciou que Lionel Messi não seguiria no clube na tarde desta quinta-feira, 5, os rumores de que o argentino se juntará a Neymar no Paris Saint-Germain têm crescido. Após aparecer em uma foto ao lado dos craques do time parisiense, o jornal espanhol As publicou uma matéria em que cita que o acordo entre PSG e Messi é “iminente”. O site se baseia na fala de um membro da família Al Thani, Khalifah Bin Hamad Al Thani, próximo ao dono do clube. Segundo ele, as negociações estão encerradas e o anúncio oficial é “questão de horas”. O jornalista francês Mohamed Bouhafsi publicou em suas redes sociais que os lados entraram em acordo para um contrato de dois anos mais uma temporada adicional e que o acordo será fechado no final de semana. O PSG vem investindo pesado no time para ganhar sua primeira Liga dos Campeões. Somente nesta janela de transferências, foram contratados o zagueiro Sergio Ramos, o goleiro Donnarumma, o lateral Achraf Hakimi e o meio-campista Georginio Wijnaldum, além de manter Neymar e Kylian Mbappé.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021