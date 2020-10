Josep Maria Bartomeu renuncia ao cargo de presidente do Barcelona

Além do mandatário, outros dirigentes do Barça devem deixar o clube

EFE/Alejandro García Josep Maria Bartomeu renunciou ao cargo de presidente do Barcelona



Josep Maria Bartomeu não é mais o presidente do Barcelona. Apesar de dizer na última segunda-feira, 26, que jamais abandonaria ao cargo, ele apresentou a sua carta de renúncia na tarde desta terça-feira, 27. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Sport, da Catalunha, e confirmada por ouros veículos de imprensa da Espanha. Além do mandatário, outros dirigentes do Barça devem deixar o clube. A ideia é de que um comunicado oficial seja divulgado pelos canais da instituição nas próximas horas.

Ontem, Bartomeu disse depois de uma longa reunião com a diretoria que o pedido de demissão “nunca passou pela sua cabeça”. De acordo com os meios de comunicação, a decisão do dirigente pela renúncia se deu depois que o governo da Catalunha declarou que não havia impeditivos para a realização do referendo de voto de censura. A moção avaliaria a permanência do presidente e outros dirigentes à frente do clube. Assim, a justificativa seria “não expor o sócio aos riscos de uma votação com o cenário atual da pandemia”.

Bartomeu já estava sofrendo uma forte pressão devido os maus resultados do time na temporada passada, a primeira, desde 2008, em que o clube não conquistou um título sequer. O mandatário também foi bastante pressionado após Lionel Messi ameaçar deixar o time catalão, mas ser impedido por questões contratuais. Além disso, a instituição blaugrana vive péssima situação financeira provocada pela má gestão de Bartomeu e também pela pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.