Jovem Pan transmite Bochum e Hertha Berlin pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan estreia, nesta sexta-feira, 7 de agosto, as transmissões da Bundesliga 2, a segunda divisão do Campeonato Alemão. As partidas serão exibidas ao vivo na TV aberta e no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O primeiro confronto será entre Bochum e Hertha Berlin, nesta sexta-feira, a partir das 15h30, com narração de Gabriel Dias e comentários de Raí Monteiro.
A programação continua no domingo, 9 de agosto, às 8h30, com a partida entre St. Pauli e Greuther Fürth. A transmissão terá narração de Fausto Favara e comentários de Bruno Prado.
SERVIÇO
Bundesliga 2 – Bochum x Hertha Berlin
Data: sexta-feira, 7 de agosto
Horário: 15h30
Narração: Gabriel Dias
Comentários: Raí Monteiro
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes
Bundesliga 2 – St. Pauli x Greuther Fürth
Data: domingo, 9 de agosto
Horário: 8h30
Narração: Fausto Favara
Comentários: Bruno Prado
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes