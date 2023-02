Juíza do caso Daniel Alves vê provas ‘mais que suficientes’ de estupro, diz jornal 

Magistrada, no entanto, explica que as investigações ainda estão em fases iniciais e, por conta disso, não pode considerar o lateral culpado

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel Alves está preso preventivamente desde 20 de janeiro



Responsável pelo caso de Daniel Alves, a juíza Anna Marín, do Tribunal de Instrução 15 de Barcelona, escreveu no despacho que motivou a prisão do jogador que “há indícios mais que suficientes” para considerar que o atleta cometeu estupro contra a mulher de 23 anos – o crime teria acontecido na madrugada de 31 de dezembro de 2022, dentro do banheiro da área VIP da casa noturna Sutton, em Barcelona. No documento, no entanto, a magistrada explica que as investigações ainda estão em fases iniciais e, por conta disso, não pode considerar o consagrado lateral como culpado. As informações foram divulgada pelo jornal espanhol “El Periódico” nesta quinta-feira, 2.

Daniel Alves está detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro, quando se apresentou à Justiça para dar mais um depoimento sobre o caso – o jogador com longa passagem pela seleção brasileira mudou de versões quanto ao ocorrido em três momentos. Além de considerar que há provas suficientes, a juíza também avaliou que havia risco de fuga do atleta do país. A defesa do esportista de 39 anos, entretanto, entrou com um recurso na última segunda-feira, tentando liberar o baiano do Centro Penitenciário de Brians 2. Como justificativa, Dani Alves cita sua residência na Catalunha, além do fato de possuir algumas empresas no país europeu. Outro argumento é o fato que o contrato com o Pumas (México) foi rescindido e, desta forma, o acusado não teria obrigação de retornar ao país norte-americano. A defesa ainda afirma que Daniel Alves está disposto a entregar seu passaporte espanhol, pagar uma fiança elevada ou comparecer frequentemente ao tribunal. Por fim, ele também aceitaria utilizar uma tornozeleira eletrônica.

Os advogados de Daniel Alves ainda sustentam que seu cliente está diante de um cenário em que há espaço para questionar as provas coletadas no caso, dados os “não tão evidentes, contundentes e devastadores” elementos utilizados no pedido de prisão. A defesa argumenta ainda que há dúvidas se o relato da suposta vítima sobre o que aconteceu entre o casal no banheiro também poderia estar “adornado de elementos idênticos de distorção narrativa” e que as gravações desmentem “do modo mais radical o clima de terror e pavor” descrito pela mulher. Segundo a imprensa espanhola, no entanto, o relato da jovem condiz com as imagens das câmaras de segurança da casa noturna.