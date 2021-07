Julian Nagelsmann é apresentado no Bayern de Munique e projeta mudanças na equipe

Técnico deu entrevista coletiva nesta quarta-feira e já comandou o primeiro treino da equipe

Reprodução/ Twitter @FCBayern Julian Nagelsmann, de 33 anos, assumirá seu terceiro time na Bundesliga



Nesta quarta-feira, 7, o Bayern de Munique retomou os trabalhos da equipe principal masculina. Com a reapresentação dos jogadores também aconteceu a apresentação do novo técnico, Julian Nagelsmann, que chega para substituir Hansi Flick. Um dos mais jovens treinadores da Europa, Julian falou na entrevista coletiva que sua idade (apenas 33 anos) não será um problema no comando da equipe. “É sempre uma questão de como você fala com os jogadores. É sobre se colocar no lugar deles. Todos os jogadores do Bayern querem desenvolver. Ainda sou jovem, mas podemos fazer isso”, disse. Contratado até 2026, o treinador também agradeceu o clube pelo longo contrato. “É um elogio antecipado que quero cumprir. É muito bom sentir essa confiança. Mas também mostra que você tem que entregar. Sei disso”, comentou.

Julian se destacou no comando do RB Leipzig nas últimas duas temporadas, mantendo a equipe na parte de cima da tabela da Bundesliga e chegando até as semifinais da UEFA Champions League na temporada 2019/20, perdendo para o Paris Saint-Germain por 3 a 0. Considerado uma aposta muito alta para comandar o time bávaro, Julin deixou claro na entrevista que o seu estilo de jogo é deixar os atletas confortáveis. “Trata-se de ser flexível e permitir que os jogadores joguem nas suas posições ideais. Escolheremos formações em que os jogadores se sintam confortáveis. Querem desenvolver-se ainda mais”, destacou. Após a coletiva, Julian já comandou o primeiro treino com a equipe.

O Bayern de Munique, atual eneacampeão do Alemão, estreia no torneio nacional no dia 13 de agosto, sexta-feira, contra o Borussia Monchengladbach, no jogo de estreia da temporada. Para 2021/22, o time contratou Omar Richards e Sven Ulreich, a custo zero, e gastou apenas com Dayot Upamecano, que estava no Leipzig, e chega por 42 milhões de euros. Por outro lado, perdeu três atletas importantes nas últimas temporadas: David Alaba, Javi Martínez e Jérôme Boateng deixaram a equipe sem custos.