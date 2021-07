Vampeta arrisca palpite para final da Copa América entre Brasil e Argentina; assista

Ao longo da programação do Grupo Jovem Pan, o comentarista exaltou a decisão que colocará Messi e Neymar frente a frente, classificando o jogo como mais atrativo do que a final da Eurocopa

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/ Andre Coelho/Twitter/@Argentina Vampeta deu palpite para a final da Copa América



Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, acredita que o Brasil vencerá a Argentina na final da Copa América, marcada para este sábado, 10, no Maracanã. Durante a programação da JP, o Velho Vamp exaltou a decisão, que colocará os craques Lionel Messi e Neymar Júnior frente a frente. “O mundo vai parar para ver. Representa muito mais do que a final da Eurocopa, que pode ser entre Itália e a Inglaterra. É uma disputa legal entre Messi e Neymar. Agora, o Di María não é banco nem aqui, nem na Argentina e em nenhum lugar. Não se surpreenda se a Argentina viajar para ficar na porta do Maracanã. Vão ter uns 3 mil argentinos lá, mas vai dar Brasil 3 x 1 Argentina”, afirmou.

Assista ao debate abaixo: