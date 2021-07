Vice-campeão de Fórmula 1, argentino Carlos Reutemann morre aos 79 anos

Segundo colocado no Mundial de 1981, quando ficou a um ponto de Nelson Piquet, o argentino também correu pela Brabham, Ferrari, Lotus e Williams

Reprodução/Twitter/@F1 Carlos Reutemann morreu aos 79 anos



O senador e ex-piloto Carlos Alberto Reutemann morreu nesta quarta-feira, aos 79 anos, em um hospital da província de Santa Fé, devido complicações sofridas no sistema digestivo. Vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 1981, quando ficou a apenas um ponto atrás de Nelson Piquet, o argentino também correu nas equipes Brabham, Ferrari, Lotus e Williams. “Papai se foi em paz e com dignidade, depois de lutar como um campeão, com um coração nobre e forte que o acompanhou até o fim. Sinto orgulho e dou graças pelo pai que tive. Sei que me acompanhará todos os dias da minha vida, até que voltemos a nos encontrar na casa do Senhor”, escreveu Cora Reutemann, no Twitter.

O senador foi operado nos Estados Unidos em dezembro de 2016 por causa de uma infecção na vesícula biliar e, no início de maio deste ano, ele foi internado da UTI de um hospital por causa de hemorragia no sistema digestivo. Após passar por cirurgia, Reutemann recebeu alta 21 de maio, e continuou seguiu recebendo acompanhamento médico em casa, para se recuperar de uma anemia, mas alguns dias depois foi internado novamente por um quadro de desidratação. Reutemann foi governador de Santa Fé no período de 1991 a 1995. Ao final do mandato, se elegeu senador nacional, mas em 1999 renunciou após ter sido eleito governador novamente para um mandato de 1999 a 2003. O ex-piloto retornou ao Senado por Santa Fé em 2003 e está na casa desde então. O atual mandato terminará dentro de alguns meses.

