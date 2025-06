Sabalenka pede desculpa a Gauff por declaração após vice em Roland Garros: ‘Cometi um erro’

Frustrada por ter perdido a decisão, a tenista número 1 do ranking deu uma entrevista após a partida e disse que a rival só ficou com o troféu porque ela havia jogado muito mal

KARIM JAAFAR / AFP Sabalenka, tricampeã de Grand Slam, também perdeu para Gauff na final do US Open de 2023



Aryna Sabalenka, assumiu publicamente o seu erro ao minimizar a conquista da americana Coco Gauff após o título do torneio de Roland Garros. Frustrada por ter perdido a decisão, a tenista número 1 do ranking deu uma entrevista após a partida e disse que a rival só ficou com o troféu porque ela havia jogado muito mal. Em entrevista exclusiva ao Eurosport, no entanto, ela lamentou suas declarações. Aryna Sabalenka disse que escreveu a Coco Gauff para se desculpar pelos comentários “pouco profissionais” que fez após a derrota para a rival americana na final de Roland Garros. “Isso foi completamente antiprofissional da minha parte”, disse Sabalenka. “Deixei minhas emoções me dominarem. Me arrependo profundamente do que disse após o jogo. Sabe, todos nós cometemos erros. Sou apenas um ser humano que ainda está aprendendo na vida. Acho que todos nós temos aqueles dias em que perdemos o controle. Mas o que também quero dizer é que escrevi para Coco depois – não imediatamente, mas recentemente.”

Na entrevista, Sabalenka disse que seus comentários após a derrota por 6/7 (7/5), 6/2 e 6/4 para Gauff em Roland-Garros neste mês foram um erro. Em sua coletiva de imprensa pós-jogo em Paris, Sabalenka sugeriu que o resultado se deveu mais aos seus próprios erros do que ao desempenho de Gauff. Sabalenka marcou 37 winners, mas terminou a final com 70 erros não forçados – em comparação com os 30 de Gauff. Ela disse que escreveu para a americana a fim de se desculpar e “ter certeza de que ela sabia que merecia vencer o torneio e que eu a respeito”.

“Nunca tive a intenção de atacá-la. Eu estava muito emotiva e não muito inteligente naquela coletiva de imprensa. Não sou necessariamente grata pelo que fiz. Levei um tempo para voltar e pensar sobre isso, encarar a situação com os olhos abertos e entender. Eu percebi muito sobre mim mesma.” Sabalenka, tricampeã de Grand Slam, também perdeu para Gauff na final do US Open de 2023, onde também venceu o primeiro set. “Aprendi muito. Acima de tudo, uma coisa: sou eu quem sempre trata minhas oponentes com muito respeito, seja ganhando ou perdendo. Sem esse respeito, eu não estaria onde estou hoje. Então, foi uma lição difícil, mas muito valiosa para mim.”

