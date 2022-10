Juventus é derrotada pelo Maccabi Haifa e se complica na Liga dos Campeões; City fica no empate com o Copenhagen

Sem conseguir apresentar um bom futebol, a Velha Senhora sofreu com Omer Otzili, autor dos dois gols da partida

EFE/EPA/ABIR SULTAN A Juventus foi derrotado pelo Maccabi Haifa por 2 a 0



A Juventus se complicou na fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/2023 nesta terça-feira, 11, ao ser derrotada por 2 a 0 pelo Maccabi Haifa, em Israel, em confronto válido pela quarta rodada. Sem conseguir apresentar um bom futebol, a Velha Senhora sofreu com Omer Otzili, autor dos dois gols da partida. Para piorar, o time italiano ainda perdeu Ángel Di María, meia-atacante que sofreu uma lesão muscular e preocupa até a Argentina para a disputa da Copa do Mundo 2022. Com o revés, a Juve permanece na terceira posição da chave H com 3 pontos, levando vantagem sobre os israelitas apenas no saldo de gols. Paris Saint-Germain e Benfica, com 7 pontos cada, fazem um duelo direto pela liderança mais tarde, no Parque dos Príncipes. Restando duas rodadas, a Juventus ainda visita os portugueses, no Estádio da Luz, e recebem o PSG, em Turim.

No mesmo horário, o Manchester City perdeu os 100% de aproveitamento na “Champions League” ao ficar no empate em 0 a 0 com o Copenhagen, no Estádio Parken, na Dinamarca. Logo no primeiro tempo, a arbitragem anulou um belo gol de Rodri. A equipe de Pep Guardiola, por sua vez, ainda teve chance clara em cobrança de pênalti, mas viu Grabara defender a batida de Mahrez. Para piorar a situação, Sérgio Gómez ainda foi expulso, deixando os ingleses com um a menos. No retorno do intervalo, os dinamarqueses até chegaram a incomodar, mas não tiraram o zero do placar. Artilheiro do City na temporada, Erling Haaland ficouno banco de reservas, sendo preservado para o duelo contra o Liverpool, no próximo final de semana, pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, os “Citizens” seguem na liderança do Grupo G com 10 pontos, seguido de Borussia Dortmund (6), Copenhagen (2) e Sevilla (1) – os alemães ainda recebem os espanhóis nesta terça-feira.