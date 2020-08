Liga dos Campeões: Juventus relaciona Dybala para confronto diante do Lyon; veja lista

Apesar da boa notícia para o torcedor da Juve, o time de Turim não terá à disposição o atacante Douglas Costa, brasileiro que se contundiu na reta final do Calcio

Alessandro Di Marco / EFE Dybala reforça a Juventus contra o Lyon



Paulo Dybala, eleito o melhor do Campeonato Italiano 2019/20, está relacionado pela Juventus para o duelo contra o Lyon, no Allianz Stadium, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e que será realizado nesta sexta-feira (7), a partir das 16 horas (de Brasília). O atacante argentino está em fase de recuperação de uma lesão e não deverá começar a partida entre os onze titulares da Velha Senhora.

Apesar da boa notícia para o torcedor da Juventus, o time de Turim não terá à disposição o atacante Douglas Costa, brasileiro que se contundiu na reta final do Calcio, conquistado pela equipe bianconera pela nona vez consecutiva. Assim, o treinador Massimilano Allegri terá Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuaín, Bernadeschi e Olivieri para o seu setor ofensivo.

No confronto de ida, antes da paralisação devido à pandemia da Covid-19, a Juventus perdeu para o Lyon por 1 a 0, fora de casa. Assim, o time italiano precisa triunfar por dois gols de diferença para avançar no principal torneio de clubes do continente. Quem se classificar terá pela frente o vencedor de Manchester City e Real Madrid.