Dybala é eleito o melhor do Campeonato Italiano; CR7 fica sem prêmio

CR7 ficou atrás de Ciro Immobile, da Lazio, na categoria de melhor atacante do Calcio 2019/20

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Paulo Dybala foi eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano na temporada



A Liga Serie A, responsável por gerir o Campeonato Italiano, anunciou nesta terça-feira (4) a lista dos melhores jogadores da competição na temporada 2019/20. Paulo Dybala, argentino da campeã Juventus, acabou ficando com o prêmio MVP, entregue ao principal destaque do torneio. Wojciech Szczesny (goleiro/Juventus), Stefan De Vrij (zagueiro/Inter), Alejandro Gomez (meio-campista/Atalanta) e Ciro Immobile (atacante/Lazio) foram os principais em suas respectivas posições, enquanto Dejan Kulusevski (Parma) ganhou na categoria revelação.

A grande ausência da lista fica por conta de Cristiano Ronaldo, vice-artilheiro do Italiano e eleito o melhor jogador do país na temporada passada. De acordo com a Liga Serie A, a medição do desempenho é baseada nas estatísticas oficiais da liga, que representam o critério objetivo de avaliação científica dos melhores do ano. “Foi um ano anômalo, com um final comprimido, mas esses jogadores conseguiram demonstrar seu talento em todas as partidas disputadas, iluminando nosso torneio com ótimas performances. Nossos sinceros agradecimentos a eles e a todos os outros atletas por seu profissionalismo, comprometimento e sacrifício”, disse Luigi De Siervo, CEO da Serie A.

O Campeonato Italiano teve a sua última rodada disputada no final de semana passado. Além da Juventus ter conquistado o nono título consecutivo, Inter, Atalanta e Lazio garantiram classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Roma, Milan e Napoli ficaram com as vagas da Liga Europa, enquanto Spal, Brescia e Lecce foram rebaixados para a segunda divisão.

OS MELHORES JOGADORES DA TEMPORADA:

MELHOR GOLEIRO: Wojciech Szczesny (Juventus)

MELHOR DEFENSOR: Stefan De Vrij (Inter)

MELHOR MEIO-CAMPISTA: Alejandro Gomez (Atalanta)

MELHOR ATACANTE: Ciro Immobile (Lazio)

MELHOR JOVEM: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP – MELHOR DE TODOS: Paulo Dybala ( Juventus)