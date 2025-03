Juventus vence Hellas Verona e retoma quarta posição no Campeonato Italiano

Juventus vence Hellas Verona por 2 a 0, recupera quarta posição e se prepara para enfrentar a Atalanta.

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO A torcida da Juventus expressou descontentamento durante a partida, em razão das recentes eliminações da equipe na Copa da Itália e na Liga dos Campeões



A Juventus conquistou uma vitória importante ao derrotar o Hellas Verona por 2 a 0 nesta segunda-feira (3), em partida realizada no Juventus Stadium, em Turim, válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols que garantiram o triunfo da equipe foram anotados nos últimos 20 minutos do confronto. Com esse resultado, a Juventus alcançou 52 pontos, recuperando assim a quarta posição na tabela, enquanto o Verona permanece com 26 pontos, em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

A torcida da Juventus expressou descontentamento durante a partida, em razão das recentes eliminações da equipe na Copa da Itália e na Liga dos Campeões. No primeiro tempo, apesar de dominar a posse de bola, a equipe teve dificuldades em criar oportunidades claras de gol. Um momento notável foi o gol de Suslov, do Verona, que foi anulado por impedimento. No segundo tempo, a Juventus intensificou sua pressão e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos, com um gol de Khéphren Thuram.

A equipe continuou a buscar mais gols e, aos 44 minutos, Koopmeiners ampliou a vantagem, garantindo a vitória por 2 a 0. Com essa vitória, a Juventus se prepara para o próximo desafio, onde enfrentará a Atalanta. Por outro lado, o Hellas Verona terá pela frente o Bologna, em uma tentativa de melhorar sua situação na tabela e evitar o rebaixamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira