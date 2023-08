Kane faz gol, dá assistência e Bayern de Munique goleia o Werder Bremen na estreia da Bundesliga

Inglês foi substituído no fim na vitória por 4 a 0 na primeira rodada do campeonato

INA FASSBENDER / AFP Harry Kane é principal contratação do Bayern para a temporada



Harry Kane mostrou suas credenciais na Bundesliga. Nesta sexta-feira, 18, o Bayern de Munique estreou no campeonato nacional contra o Werder Bremen e venceu por 4 a 0. O inglês deu o passe do primeiro gol de Sané, logo aos três minutos de jogo, e fez o segundo aos 29 do segundo tempo. A goleada ainda teve outro gol de Sané e um de Tel, de apenas 18 anos. O Bayern dominou todo o jogo e o Bremen teve dificuldades para criação, principalmente no primeiro tempo. O time do norte da Alemanha até chegou a empatar no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento. Na volta do intervalo, a equipe também fez boas jogadas e quase marcou seu gol, mas foi perdendo força e acabou goleado. Kane foi substituído no fim do jogo com dores na perna. A primeira rodada do Alemão continua neste sábado com seis jogos.

Confira jogos da primeira rodada da Bundesliga:

Sexta-feira, 18 de agosto

Werder Bremen 0 x 4 Bayern de Munique

Sábado, 19 de agosto

10h30 – Wolfsburg x Heidenheim

10h30 – Hoffenheim x Freiburg

10h30 – Augsburg x Borussia Monchengladbach

10h30 – Stuttgart x Bochum

10h30 – Bayer Leverkusen x RB Leipzig

10h30 – Borussia Dortmund x Colônia

Domingo, 20 de agosto

10h30 – Union Berlin x Mainz 05

12h30 – Eintracht Frankfurt x Darmstadt