Klopp joga a toalha do Liverpool por título do Inglês após derrota para o Leicester

Com o resultado, os Reds permanecem na quarta posição, com 40 pontos somados na competição, treze a menos que o líder Manchester City

Ali Haider/EFE Klopp durante entrevista coletiva no Liverpool



O Liverpool foi derrotado pelo Leicester por 3 a 1, de virada, na manhã deste sábado, 12, em partida realizada pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os Reds permanecem na quarta posição, com 40 pontos somados na competição, treze a menos que o líder Manchester City, que somou mais uma vitória neste fim de semana. Logo após o embate, em entrevista coletiva, o treinador Jorgen Klopp admitiu que o time não tem mais condições de vencer a Premier League nesta temporada.

“Não creio que podemos reduzir a distância neste ano, sendo bem sincero. Teríamos que vencer muitas partidas”, disse Klopp. O que temos que fazer é evitar cometer tantos erros e entender melhor os jogos. Em dois dos três gols do Leicester nós fizemos isso. Os resultados estão relacionados com a maneira como jogamos e hoje, por exemplo, merecíamos ter vencido em boa parte do confronto, senão fossem os erros”, complementou.

O Liverpool saiu na frente com Salah, que recebeu belo passe de Roberto Firmino para abrir o placar. Já no final da partida, no entanto, a equipe visitante sofreu um “apagão”, viu o Leicester empatar com Maddison e virar com Vardy, que aproveitou falha bizarra de Alisson. Em seguida, Barnes deu números finais ao duelo.