Hernán Crespo é exaltado por ex-auxiliar de Ceni no São Paulo: ‘Emocionante’ 

O britânico Michael Beale, que trabalhou com Ceni no Tricolor, comemorou a contratação do técnico argentino

Montagem sobre fotos/reprodução/Crespo/MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Michael Beale exaltou Crespo, o novo técnico do São Paulo



O britânico Michael Beale, ex-auxiliar de Rogério Ceni, tratou a chegada do treinador Hernán Crespo no São Paulo como “emocionante”. Através do Twitter, o atual profissional do Rangers, da Escócia, classificou o comandante argentino como técnico promissor e disse que os torcedores são-paulinos ficarão satisfeitos. “Emocionante a contratação de Crespo pelo São Paulo. Um jogador maravilhoso que também tem se saído bem como treinador – ele agora está ingressando em um grande clube de futebol. Eu realmente espero que tudo corra bem para todos. Os torcedores do SPFC são incríveis e merecem sucesso”, escreveu.

No São Paulo, Beale trabalhou como auxiliar de Rogério Ceni no primeiro semestre de 2017. Após um mau início de trabalho, o então presidente Carlos de Augusto Barros e Silva, o Leco, decidiu por uma troca na comissão técnica. O britânico, então, retornou à Inglaterra para treinar os times da categoria de base do Liverpool. Desde a metade de 2018, ele trabalha como auxiliar da equipe principal do Rangers.