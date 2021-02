Mãe de Klopp morre na Alemanha; técnico do Liverpool é impedido de ir ao funeral

Treinador do Liverpool, Jürgen Klopp recebeu uma péssima notícia na manhã desta quarta-feira, 10. A sua mãe, Elisabeth Klopp, morreu aos 81 anos na Alemanha – a causa do óbito ainda é desconhecida. Para piorar a situação do técnico, ele não poderá comparecer ao funeral, já que a o país não está recebendo voos do Reino Unido para evitar a propagação do novo coronavírus.

“Ela significava tudo para mim. Era uma mãe de verdade no melhor sentido da palavra. Como cristão devoto, sei que ela está num lugar melhor agora. O fato de eu não poder ir ao funeral se deve a esses tempos terríveis. Assim que as circunstâncias permitirem, faremos uma lembrança apropriada – afirmou Klopp, citado pelo jornal alemão”, disse Klopp ao site “Schwarzwäelder Bote”. Elisabeth deixa três filhos: Jürgen, Stefanie e Isolde. Em suas redes sociais, o Liverpool manifestou apoio ao treinador: “Você nunca andará sozinho”, usando o lema do clube britânico.

Jürgen Klopp’s 81 year old mother, Elisabeth, has sadly passed away.

He won’t be able to attend the funeral in Germany due to pandemic-related travel restrictions.

She meant everything to him.

YNWA Jürgen ❤️ pic.twitter.com/Bn30V1yiLX

