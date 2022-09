Pelé, Neymar e jogadores da seleção se manifestam após Vinicius Jr. sofrer racismo; confira

Depois de ser criticado por dançar nas comemorações e ser chamado de ‘macaco’, o atacante do Real Madrid também viu a hashtag #BailaViniJr entrar nos assuntos mais comentados do Twitter

Reprodução/Real Madrid Vinicius Júnior comemorando gol com a camisa do Real Madrid



Vinicius Júnior recebeu diversas mensagens de apoio após ser alvo de racismo por um comentarista do canal “Chiringuito”, da Espanha. Depois de ser criticado por dançar nas comemorações e ser chamado de “macaco”, o atacante do Real Madrid viu a hashtag “#BailaViniJr” entrar nos assuntos mais comentados do Twitter. Além disso, o jovem recebeu apoio de diversas estrelas do futebol, como do Rei Pelé. “O futebol é alegria. É uma dança. É mais que isso. É uma verdadeira festa. Apesar de que, infelizmente, o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados”, escreveu o ídolo do Santos e três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira.

O atacante Neymar, companheiro de Vinicius Júnior na Canarinho, foi outo que se solidarizou com a estrela do Real Madrid. Também criticado pela imprensa espanhola nos seus tempos de Barcelona, o craque pediu para o amigo não mudar seu estilo. “Drible, dance e seja você! Feliz do jeito que é… Vai pra cima meu garoto! No próximo gol, bailamos”, disse o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain, através do Instagram. Lucas Paquetá, Thiago Silva e Raphinha foram outros jogadores convocados por Tite que usaram as redes sociais para defender o atleta revelado pelo Flamengo. A própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repudiou o ataque preconceituoso do jornalista. Vinicius deve voltar a campo no próximo domingo, 12, no clássico contra o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)