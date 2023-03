LaLiga protocola sétima denúncia na Justiça da Espanha por racismo contra Vinicius Júnior

A entidade destacou que, para acelerar a identificação dos suspeitos, disponibilizou um canal de denúncias em seu site oficial

Khaled DESOUKI / AFP Vinicius Júnior é o principal jogador do Real Madrid na atualidade



A LaLiga, responsável por organizar o Campeonato Espanhol, anunciou nesta quinta-feira, 9, que enviou uma denúncia à Justiça de Sevilha para obter a identificação do responsável dos insultos racistas contra o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, em jogo da equipe contra o Betis, realizado no último domingo, 5. A entidade relembrou que esta é a sétima denúncia feita por manifestações discriminatórias de ódio contra o ex-jogador do Flamengo junto a autoridades competentes. A LaLiga ainda destacou que, para acelerar a identificação do suspeito, disponibilizou um canal de denúncias em seu site oficial. Assim, pessoas que possam ter imagens ou algum indício da identidade dos autores das ofensas, terão facilitado o trabalho de compartilhar as informações. Além disso, a LaLiga ainda informa que as redes sociais e outras ferramentas, como o e-mail da entidade podem ser usados para denúncias.

*Com informações da Agência EFE