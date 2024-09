Real Madrid confirma lesão de Brahim Díaz, que pode ficar até três meses afastado

Meia marroquino sofreu uma lesão muscular durante a vitória sobre a Real Sociedad por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol

Pierre-Philippe MARCOU / AFP Jogador teve que ser substituído aos 23 minutos do primeiro tempo quando levou a mão à parte interior da coxa direita



O Real Madrid confirmou neste domingo (15) que o meia marroquino Brahim Díaz sofreu uma lesão muscular durante a vitória sobre a Real Sociedad por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol, o que pode afastá-lo dos gramados por até três meses, segundo a imprensa local. “Após os exames realizados hoje pelo Departamento Médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no adutor longo da perna direita em nosso jogador Brahim Díaz. Evolução pendente”, informou em nota o clube merengue, que não deu um prazo de recuperação. Segundo a imprensa espanhola, Díaz deve desfalcar o Real Madrid por um mês, embora o jornal Marca tenha noticiado uma ausência mais longa, de até três meses.

Titular contra a Real Sociedad, Brahim Díaz teve que ser substituído aos 23 minutos do primeiro tempo quando levou a mão à parte interior da coxa direita. O meia marroquino se junta a Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, David Alaba e Dani Ceballos em uma longa lista de jogadores lesionados ou em recuperação no departamento médico do Real Madrid.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP