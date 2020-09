Lampard rebate críticas de Klopp a investimentos do Chelsea: ‘Uma piada’

O treinador alemão disse que ‘para alguns clubes parece ser menos importante as incertezas sobre o futuro porque eles têm como donos países ou oligarcas’

Reprodução/Chelsea Lampard ao lado de Zyiech, reforço do Chelsea para a temporada 20/21



O clima está quente entre Chelsea e Liverpool na Inglaterra. A rivalidade, porém, está sendo travada fora de campo, com seus treinadores. O alemão Jurgen Klopp criticou o investimento do clube de Londres para a temporada de 2020/2021 e Frank Lampard não deixou barato, respondendo com ironia: “Uma piada”. Em entrevista à BBC na semana passada, ao avaliar o mercado de transferências na Inglaterra, no qual o Liverpool investiu até agora 13 milhões de euros (cerca de R$ 81,6 milhões) em contratações – trouxe somente o lateral-esquerdo Kostas Tsimikas -, Klopp acabou falando abertamente sobre os gastos do rival.”Para alguns clubes parece ser menos importante as incertezas sobre o futuro porque eles têm como donos países ou oligarcas, essa é a verdade. Nós não podemos mudar do dia para a noite e dizer: ‘Agora queremos nos comportar como o Chelsea'”, afirmou Klopp, comentando sobre os mais de 223 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,4 bilhão) investidos em quatro reforços: Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Timo Werner e Kai Havertz.

O Chelsea tem como proprietário o magnata russo Roman Abramovich, indiretamente citado por Klopp. Se a ideia do treinador alemão era a de polemizar, ele conseguiu. Lampard não gostou nada, apesar de jurar que as críticas não o incomodaram. A ponto de responder na mesma moeda. “Não me chateou, até achei uma piada”, disparou, em entrevista ao jornal inglês The Guardian. Como seu Chelsea foi explicitamente citado por Klopp, o técnico inglês fez questão de listar, também, contratações do Liverpool para mostrar que o alemão estava equivocado. “A realidade é que, exceção do Leicester (campeão inglês em 2016), que teve uma história incrível, todos os clubes que conquistam o campeonato gastaram muito dinheiro em contratações”, cutucou Lampard.

Não satisfeito, ele estendeu seu desabafo. “Basta olhar para Alisson, Van Dijk, Fabinho, Keita, Sadio Mané, Salah… São grandes jogadores, que custaram muito. O Liverpool fez essas contratações durante bastante tempo”, prosseguiu. Essa rivalidade fora de campo entre os treinadores tem tudo para esquentar o clássico do próximo domingo, quando o Chelsea recebe o Liverpool, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Resta saber como será esse encontro dos técnicos após a troca de farpas.

