Thiago Silva deixa PSG e assina com Chelsea: ‘Estou aqui para brigar por títulos’

O brasileiro fechou com o clube inglês por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano

Divulgação/Chelsea FC Thiago Silva foi anunciado como novo reforço do Chelsea nesta sexta-feira, 28



Cinco dias após fazer a última partida pelo Paris Saint-Germain – derrota para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões da Europa -, o zagueiro Thiago Silva tem um novo clube. Nesta sexta-feira, 28, o Chelsea anunciou a contratação do brasileiro de 35 anos por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. “Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou encantando de fazer parte desse time empolgante do (técnico) Frank Lampard para a próxima temporada. Estou aqui para brigar por títulos. Espero ver os torcedores do Chelsea em breve, estou ansioso para jogar em Stamford Bridge”, afirmou Thiago Silva em entrevista ao site oficial do clube inglês.

O Chelsea vem se reforçando para brigar por títulos na temporada 2020/2021. O time de Londres contratou ainda em julho o meia marroquino Hakim Ziyech (ex-Ajax) e o atacante alemão Timo Werner (ex-RB Leipzig). Além disso, acertou nesta semana as chegadas do lateral-esquerdo Ben Chilwell (ex-Leicester City) e do zagueiro francês Malang Saar (ex-Nice). A diretoria ainda tenta tirar o meia alemão Kai Havertz do Bayer Leverkusen. Essa é a primeira vez que o zagueiro brasileiro jogará na Inglaterra. Teve passagens vitoriosas pelo futebol italiano, no Milan, e francês. Referência do sistema defensivo do Paris Saint-Germain, o defensor colecionou títulos – sete edições do Campeonato Francês, cinco da Supercopa da França, seis da Copa da Liga Francesa e cinco da Copa da França – nas oito temporadas pelo clube de Paris.

“Hoje se fecha um ciclo, depois de 8 anos no PSG, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, à toda a equipe técnica e direção, à torcida, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade-Luz. ‘O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis’ (a construção é de Fernando Pessoa)”, escreveu Thiago Silva, na última quarta-feira, em sua despedida ao Paris Saint-Germain.

O zagueiro começou a carreira no Fluminense, onde foi apelidado de “Monstro” pela torcida. Foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice-campeão da Copa Libertadores em 2008. Pouco depois foi negociado com o Milan e na Itália recebeu a braçadeira de capitão e se tornou um dos melhores da posição no futebol europeu. Foi campeão do Campeonato Italiano na temporada de 2010/2011 e vice no ano seguinte. Em 2012, acertou com o Paris Saint-Germain. Pela Seleção Brasileira, Thiago Silva jogou de 2008 até 2019. Disputou as Copas do Mundo de 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia), sendo titular nas duas últimas. Foi campeão da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa América, no ano passado. Tem ainda duas medalhas olímpicas: bronze em Pequim-2008, na China, e prata em Londres-2012, na Inglaterra.

*Com informações do Estadão Conteúdo