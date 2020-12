Lateral do Atlético de Madrid é suspenso por 10 semanas por violar regras de apostas

Desta forma, o time treinado por Diego Simeone já tem um desfalque certo para as partidas contra o Chelsea, válidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões

Reprodução/Twitter/@trippier2 Kieran Trippier é lateral do Atlético de Madrid



O lateral-direito Kieran Trippier, do Atlético de Madrid, foi suspenso por dez semanas de qualquer atividade relacionada ao futebol, como jogar e treinar, por descumprir as regras de apostas estabelecidas pela Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês). Além da suspensão, o jogador inglês também foi multado em 70 mil libras esterlinas. Trippier foi acusado de apostar em sua transferência, do Tottenham para o Atlético de Madrid em 2019, o que é proibido pelas regras da federação. Trippier, que poderá recorrer contra a decisão, negou ter participado desse tipo de atividade – ocorrida em julho de 2019 – e lucrado com ela. Uma comissão independente analisou o caso e, após uma análise pessoal, com o jogador, afirmaram que quatro das acusações estavam certas e três, não.

A suspensão, que impedirá Trippier de jogar, passa a valer a partir desta quarta-feira, 23 de dezembro. O jogador desfalcará o Atlético de Madrid em 14 partidas, incluindo o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea, e só poderá voltar a jogar em 1º de março de 2021.

*Com informações da Agência EFE