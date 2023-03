Lateral do Manchester City, Walker pode ser investigado após mostrar partes íntimas em bar

Episódio aconteceu um dia após a vitória sobre o Newcastle por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Kyle Walker é jogador do Manchester City



O lateral-direito Kyle Walker, do Manchester City, pode ser investigado por atentado ao pudor. No último domingo, 5, o jogador foi flagrado por câmeras internas de um bar na Inglaterra abaixando as calças em público. A informação é do jornal inglês “The Sun”, que publicou um vídeo exclusivo com as cenas comprometedoras do atleta de 32 anos. Além de mostrar suas partes íntimas no pub, Walker é visto interagindo e dançando com duas mulheres no recinto, localizado na cidade de Manchester. O jogador é casado com Annie Kilner, mas ela não estava no local. O episódio aconteceu um dia após a vitória sobre o Newcastle por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês. De folga, o ala foi com amigos a um bar da cidade, onde as cenas foram registradas. As câmeras também registraram o momento em que Walker beija uma das mulheres no bar.

Caso a polícia de Manchester receba as evidências do caso, Walker pode ser alvo de investigação. De acordo com as leis do Reino Unido, uma pessoa comete exposição indecente ou atentado ao pudor se, intencionalmente, expuser partes íntimas de seu corpo em local público. Um porta-voz da polícia de Cheshire diz que tomou conhecimento do vídeo, que circula nas redes sociais. As investigações sobre o incidente ainda estão em estágio inicial. Procurados por veículos do país, tanto a Federação Inglesa de Futebol (FA) quanto o Manchester City decidiram não comentar sobre o caso. Por parte do clube, entende-se que este é um tema de natureza privada, já que ocorreu durante a folga de Walker. Nesta quarta-feira, o lateral treinou normalmente com a equipe de Pep Guardiola. O City enfrenta o Crystal Palace neste sábado, pelo Campeonato Inglês.

🚨⚠ Kyle Walker, lateral-direito do Manchester City e da seleção inglesa, foi visto em câmeras de segurança de um bar abaixando as calças em público. Segundo a imprensa inglesa, o jogador teria sido filmado dançando e interagindo com duas mulheres, pic.twitter.com/PFhg1Bcv2H… https://t.co/dPblZpO3aP — Goleada Info (@goleada_info) March 8, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo