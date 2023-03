Lionel Scaloni convoca Argentina com novidades após título na Copa do Catar

Além de convocar os campeões mundiais de 2022, treinador relacionou jovens promissores para os amistosos contra Panamá e Curaçao

Juan Ignacio Roncoroni/EFE GR7042. LUSAIL (CATAR), 18/12/2022.- Lionel Messi (c) e Ángel Di María (d) da Argentina comemoram hoje, tras ser campeões do mundo na final do Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina e Francia no estádio de Lusail (Catar).



Lionel Scaloni anunciou nesta sexta-feira, 3, a primeira convocação da seleção argentina após a conquista do tricampeonato na Copa do Mundo 2022. A lista conta com 35 jogadores, entre eles os campeões mundiais, como Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul e companhia. A relação, por outro lado, também tem novos jogadores, como os jovens Alejandro Garnacho (Manchester United) e Valentín Carboni (Inter de Milão), de 18 e 17 anos, respectivamente. A Albiceleste volta a campo no dia 22 de março, diante do Panamá, em Buenos Aires. Devido ao apelo do público para se reencontrar com o elenco vencedor, as autoridades devem fortalecer o esquema de segurança na capital. Três dias depois, os argentinos enfrentam a seleção de Curaçao. Os amistosos também servirão para saudar os vencedores do Fifa The Best. Messi foi eleito o melhor jogador do planeta pela sétima vez, enquanto Emiliano Martínez ganhou na categoria de melhor goleiro e Scaloni de principal técnico.

Veja os convocados abaixo: