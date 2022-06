Lateral do Tottenham, Emerson Royal sofre tentativa de assalto no interior de São Paulo

De acordo com o empresário do jogador, que também estava presente no local, houve uma troca de tiros entre o suspeito e um segurança, mas ele o atleta não se feriram

GLYN KIRK / AFP Emerson Royal, do Tottenham, encarando a marcação de jogador do Arsenal



O lateral-direito Emerson Royal, atualmente no Tottenham, sofreu uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira, 3, na saída de uma casa noturna em Americana, cidade localizada a 130 km de São Paulo. De acordo com o empresário do jogador, que também estava presente no local, houve uma troca de tiros entre o suspeito e um segurança, mas ele o atleta não se feriram. “Após sair de um evento, o segurança o reconheceu, pediu para tirar fotos com ele e se disponibilizou em levá-lo até o seu carro. Foi quando Royal sofreu o assalto, com uma arma apontada, onde o bandido pediu seu relógio e outros objetos pessoais. Quando o bandido percebeu o segurança, só nos lembramos da troca de tiros e nos esquivamos, parece que o Royal me puxou para me ajudar. Não lembro bem, foi tudo muito rápido e a adrenalina fica a mil”, contou Zulu.

Com convocações recentes para a seleção brasileira, Emerson Royal ficou de fora da lista de chamados para a Data Fifa de junho. O lateral-direito, que sofre com a concorrência de Danilo e Daniel Alves, no entanto, está no radar de Tite para a Copa do Mundo de 2022. De férias após o fim da temporada na Inglaterra, o jogador está no Brasil para ver os familiares e participar de eventos. Formado nas categorias de base do São Paulo e da Ponte Preta, ele também vestiu as cores do Atlético-MG no país. Na Europa, passou pos Real Bétis e Barcelona, antes de fechar com o Tottenham, no ano passado. Atualmente com 23 anos, ele tem contrato com os Spurs até a metade de 2026.