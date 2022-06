Neymar rebate provocação de argentinos após a conquista da Finalíssima: ‘Ganharam a Copa?’

Alguns jogadores da seleção argentina chegaram a entoar um cântico provocativo para o Brasil na festa de comemoração

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Neymar marcou dois gols pelo Brasil na partida contra a Coreia do Sul



Os jogadores da seleção argentina ficaram em êxtase com a conquista da Finalíssima, na última quarta-feira, 1º, com a vitória sobre a Itália, em Wembley. Alguns deles, como Rodrigo De Paul e Nicolás Otamendi, chegaram a entoar um cântico provocativo para o Brasil na festa de comemoração. “Brasileiro, o que aconteceu? Tremeu o pentacampeão. Messi foi para o Rio e ficou com a Copa. Somos a torcida argentina, sempre vamos apoiar. Porque temos o sonho de sair campeões mundiais”, diz um trecho da música, que lembra a final da Copa América do ano passado, vencida pela Albiceleste, em pleno Maracanã.

A provocação não passou batida por Neymar, camisa 10 da seleção brasileira. Apesar de ser companheiro de Lionel Messi, Ángel Di María e Leandro Paredes, por exemplo, o craque usou as redes sociais para rebater. “Ganharam a Copa do Mundo?”, questionou o craque do Paris Saint-Germain, ainda antes de entrar em campo para brilhar na vitória por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, em Seul – ele marcou duas vezes de pênalti.