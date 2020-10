Vampeta critica protesto no Corinthians: ‘Será que cada um daqueles é o melhor no que faz?’

O Velho Vamp desabafou e falou grosso contra os torcedores que foram até o CT Joaquim Grava pressionar os jogadores do Timão na véspera do clássico contra o Santos

Montagem sobre fotos/Reprodução Vampeta criticou os protestos da torcida do Corinthians ocorridos na frente do CT Joaquim Grava



Na tarde da última terça-feira, 06, dezenas de torcedores uniformizados do Corinthians foram ao CT Joaquim Grava e protagonizaram um protesto contra a equipe alvinegra. Ninguém foi poupado. Até Cássio, ídolo e considerado um dos maiores goleiros da história do Timão, ouviu xingamentos e pedidos para sair do clube. Em participação no Esporte em Discussão desta quarta, 07, no Grupo Jovem Pan, Vampeta, ex-jogador multicampeão pelo Corinthians, criticou aqueles que foram pressionar os jogadores na véspera do clássico contra o Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Em relação ao protesto, eu sempre fico olhando e pensando: será que cada um daqueles ali é o melhor no que faz? Tem gente que fala que os caras que estão ali, naquele horário, são vagabundos, não fazem nada… Mas não. Tem gente ali que sai até do trabalho pela paixão que tem, por ser de torcida organizada… Mas eu queria saber se cada um que está ali é o melhor no que faz! Se está entre os cinco melhores da sua empresa naquilo que faz! É uma cobrança desnecessária! Parece que o Corinthians está há dez anos sem ganhar títulos, cara!”, disparou Vampeta.

O pentacampeão mundial foi além e revelou o que um jogador sente quando há protestos da torcida. “Eu já passei por isso. Não ajuda em nada! Os atletas são seres humanos! Vamos pegar o jogador mais experiente do time do Corinthians, o Cássio. Vamos supor que ele feche o gol contra o Santos… Os caras que protestaram vão falar: ‘tá vendo? A gente cobrou, e ele voltou a pegar’. Se o Cássio toma um frango? ‘Tá vendo? Amarelou! Tem medo!’. Isso não é nada bom! Pode jogar para os dois lados! Outra coisa: o Corinthians foi tricampeão paulista consecutivamente recentemente e vai completar apenas três anos do último título brasileiro. Foi eliminado na pré-Libertadores por incompetência do Tiago Nunes e dos jogadores. Mas não está um absurdo a ponto de dizer que é uma crise geral, que não ganha nada a há anos… Está demais! É um apelo desnecessário!”, finalizou.

Pressionado, o Corinthians perdeu três dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro e ocupa apenas o 14º posto da competição nacional. Nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Timão encara o Santos, na Neo Química Arena. Se não vencer, pode até encerrar a rodada na zona de rebaixamento à Série B. O Peixe, por sua vez, vive boa fase e é o sexto colocado, a apenas um ponto do grupo dos quatro times que, hoje, garantiriam vaga direta à Copa Libertadores da América.

