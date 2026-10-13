Lens x Sporting CP: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Lens e Sporting CP se enfrentam nesta terça-feira (13), às 13h45 (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.
O Lens venceu o Slavia Praga por 3 a 2 fora de casa na estreia e tenta conquistar a segunda vitória na fase de liga.
O Sporting começou a campanha com uma vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray, em Portugal.
Onde assistir Lens x Sporting CP ao vivo
A partida entre Lens e Sporting CP será transmitida por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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