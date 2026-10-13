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Lens x Sporting CP: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 13h45, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

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Rodrigo Zalazar, do Sporting CP, comemora seu gol durante a partida entre SC Braga e Sporting CP pela Liga Portugal Betclic 2026/27, no Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal, em 9 de outubro de 2026.
Rodrigo Zalazar, do Sporting CP, comemora seu gol durante a partida entre SC Braga e Sporting CP pela Liga Portugal Betclic 2026/27, no Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal, em 9 de outubro de 2026. Foto por MIGUEL LEMOS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Lens e Sporting CP se enfrentam nesta terça-feira (13), às 13h45 (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O Lens venceu o Slavia Praga por 3 a 2 fora de casa na estreia e tenta conquistar a segunda vitória na fase de liga.

O Sporting começou a campanha com uma vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray, em Portugal.

Onde assistir Lens x Sporting CP ao vivo

A partida entre Lens e Sporting CP será transmitida por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

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O meio-campista polonês do Slavia Praga, Wiktor Nowak (#30), o meio-campista tcheco do Slavia Praga, Michal Sadilek (#23), o atacante tcheco do Slavia Praga, Mojmir Chytil (#13), e o meio-campista tcheco do Slavia Praga, Lukas Provod, participam de um treino no Estádio Olímpico de Baku, em Baku, em 12 de outubro de 2026, na véspera da partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah e Slavia Praga. Futebol Internacional Sabah x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Partida acontece nesta terça-feira (13), às 13h45, em Azerbaijão, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27
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