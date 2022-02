Lewa, Neuer e Gnabry, do Bayern de Munique, recebem ameaça de morte em carta anônima

O texto chama os atletas de ‘porcos bávaros sujos’ e sugere que eles sejam baleados

Reprodução/ Twitter @FCBayernEN Lewandowski comemorando gol marcado com a camisa do Bayern de Munique



Robert Lewandowski, Manuel Neuer e Serge Gnabry, todos jogadores do Bayern, receberam ameaça de morte através de uma carta anônima, enviada ao St. Pauli, clube da segunda divisão alemã e sediado a 790 km de distância de Munique. De com matéria do “Bild”, publicada nesta quarta-feira, 16, o texto chama os atletas de “porcos bávaros sujos” e sugere que eles sejam baleados. Na carta, que foi recebida em janeiro deste ano, ainda há ameaças aos árbitros da Bundesliga, a elite do futebol nacional. “Salve a liga, salve o futebol”, diz um trecho, criticando o domínio do Gigante da Baviera. “Estamos a investigando as suspeitas de ameaças e perturbação da paz pública através de ameaças de ofensas criminais”, disse Florian Abbenseth, porta-voz da Polícia de Hamburgo, ao canal “Sport1”, também nesta quarta-feira, 16. As autoridades alemãs também investigam se outras ameaças foram feitas em lugares distintos nos últimos meses.