Mauricio Pochettino renova contrato com Paris Saint-Germain até 2023

Treinador argentino chegou ao clube em janeiro de 2021 e venceu a Taça da França e a Supercopa

Reprodução/ PSG Pochettino renova por mais dois anos



O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira, 23, a renovação do contrato do técnico argentino Mauricio Pochettino até 30 de junho de 2023. “Estou muito feliz e também pelo meu pessoal. É muito importante para nós sentirmos o apoio e a confiança do clube e devemos fazer de tudo para deixar os torcedores orgulhosos”, declarou o ex-zagueiro, que no período como jogador foi capitão da equipe de 2001 a 2003 e em janeiro retornou como treinador. No comunicado em que divulgou a renovação, o PSG enalteceu os primeiros seis meses de trabalho de Pochettino, apesar da quebra da sequência de três títulos do Campeonato Francês – o time ficou em segundo lugar. A diretoria deu destaque para a campanha na Liga dos Campeões, em que a equipe deixou Barcelona e Bayern de Munique pelo caminho até ter sido eliminada pelo Manchester City nas semifinais.

“Estou feliz por Pochettino ter estendido a sua aventura com a família PSG. Ele compartilha nossos valores, a ambição e a visão de futuro do clube. Com sua liderança, estamos empolgados e confiantes sobre o que o futuro nos reserva” declarou o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. O argentino, que assumiu o lugar do alemão Thomas Tuchel, permaneceu em silêncio no final desta temporada depois de ter sido questionado sobre rumores de que lhe haviam pedido para deixar o clube e que negociava o retorno ao Tottenham, da Inglaterra. Reforçado para a próxima temporada, o PSG contratou Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum.

*Com informações da EFE