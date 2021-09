Lewandowski marca dois, e Bayern de Munique vence o Barcelona com facilidade no Camp Nou

Sobrando no estádio espanhol desde o primeiro minuto, o Gigante da Baviera controlou as ações da partida e contou com gols de Thomas Muller e Lewan para sair vitorioso da casa do rival por 3 a 0

EFE/Alejandro García Robert Lewandowski comemora gol do Bayern sobre o Barcelona



O Bayern de Munique não teve a menor dificuldade para vencer o Barcelona na tarde desta terça-feira, 14, em pleno Camp Nou, na rodada de abertura do Grupo E da Liga dos Campeões. Sobrando no estádio espanhol desde o primeiro minuto, o Gigante da Baviera controlou as ações da partida e contou com gols de Thomas Muller e Robert Lewandowski (duas vezes) para sair vitorioso da casa do rival por 3 a 0. Agora, as equipes voltam a se concentrar nos campeonatos locais. Na segunda-feira, 20, o time treinado por Ronald Koeman recebe o Granada, pelo Espanhol. Dois dias antes, os bávaros encaram o Bochum, na Allianz Arena, pelo Alemão.

Com mais posse de bola, o Bayern de Munique controlou as ações no ataque e demonstrou ofensividade com chutes de fora da área. Nas primeiras tentativas, Sané e Goretka não tiveram sucesso. O Barça, por sua vez, demonstrou uma atitude passiva, fechando em seu campo e se limitando a não se defender. Na base da insistência, entretanto, os alemães tiraram o zero do placar. Aos 33 minutos, Muller recebeu de fora da área, ajeitou para o pé direito e arriscou. A bola desviou em Eric Garcia e tirou o goleiro Marc Ter Stegen da jogada.

Na volta do segundo tempo, o Barcelona tentou sair um pouco mais para o ataque, mas pouco ameaçou o gol defendido por Manuel Neuer. O Bayern, ao mesmo tempo, não tirou o pé do acelerador e chegou ao segundo com Lewandowski. Após chute de Musiala na trave, o centroavante completou para as redes em sua primeira chance clara. Koeman, tentando fazer o time mandante voltar para o jogo, promoveu alterações, entre elas a entrada de Philippe Coutinho, que não entrava em campo há oito meses devido a uma grave lesão. O Gigante da Baviera, porém, fez o terceiro com o mesmo cenário. Depois de Gnabry acertar o poste, Lewa teve calma para tirar Piqué e mandar para as redes.