Lewandowski sofre lesão e será desfalque nas partidas entre Bayern e PSG pela Liga dos Campeões

O Bayern de Munique confirmou na tarde desta terça-feira, 30, que o atacante Robert Lewandowski sofreu um estiramento no joelho direito durante a vitória da Polônia sobre Andorra, no último domingo, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Em comunicado, o Gigante da Baviera informou que o tempo de recuperação do centroavante será de quatro semanas. Assim, o artilheiro do time na temporada será baixa nos dois confrontos diante do Paris Saint-Germain, válidos pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e marcados para 7 de abril, na Allianz Arena, e 13 de abril, no Parque dos Príncipes.

A expectativa do Bayern é a de que o atual melhor jogador do mundo da Fifa retorne no final do próximo mês. Assim, Lewa também será baixa, no mínimo, em quatro rodadas do Campeonato Alemão: diante de RB Leipzig (fora), Union Berlin (casa), Wolfsburg (fora) e Bayer Leverkusen (casa). “Robert Lewandowski tem um estiramento de ligamento no joelho direito. O centroavante do FC Bayern ficará afastado por cerca de quatro semanas. Depois que a seleção polonesa derrotou Andorra por 3 a 0, Lewandowski voltou prematuramente a Munique, onde o diagnóstico foi feito pelo departamento médico do campeão alemão. No jogo de domingo, o jogador de 32 anos marcou os dois primeiros gols antes de ter que deixar o campo após 60 minutos após uma colisão”, informou.

Lewandowski estava mantendo o bom rendimento da temporada 2019/20, quando o Gigante da Baviera conquistou seis títulos: Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa da Europa e Supercopa da Alemanha. Na atual temporada, o jogador soma 36 partidas com a camisa do Bayern, contribuindo com 42 gols e 8 assistências, sendo o protagonista do time que lidera da Bundesliga e está nas quartas de final da Champions League.