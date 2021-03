Goleiro brasileiro Neto sofre lesão durante treinamento no Barcelona

O arqueiro, reserva de Marc Andre ter Stegen, disputou 11 partidas nesta temporada, sendo seis no Campeonato Espanhol, três na Liga dos Campeões da Europa e duas na Copa do Rei

Reprodução/Barcelona Neto durante treino no Barcelona



O Barcelona emitiu um comunicado para informar que o goleiro Neto torceu o tornozelo durante o treinamento desta segunda-feira, 22. O clube catalão, por sua vez, não indicou quanto tempo brasileiro ficará fora dos gramados. O arqueiro, reserva de Marc Andre ter Stegen, disputou 11 partidas nesta temporada, sendo seis no Campeonato Espanhol, três na Liga dos Campeões da Europa e duas na Copa do Rei, nas quais deixou quatro partidas sem sofrer gols e fez 23 defesas. No total, desde que chegou ao Barça em 2019, o goleiro ele já disputou 16 partidas pelo Barcelona.