Lewandowski sofre lesão na coxa e é dúvida no Barcelona para início da temporada

Clube confirmou a ausência do atacante no jogo contra o Como, da Itália, pelo Troféu Joan Gamper; polonês de 36 anos também pode desfalcar o time na primeira rodada do Campeonato Espanhol

  • Por Jovem Pan
  • 08/08/2025 19h35
EFE/ Jeon Heon Kyun Robert Lewandowski Lewandowski apresentou "dores musculares no bíceps femoral da coxa esquerda

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa esquerda e virou dúvida para o início da temporada, informou o clube nesta sexta-feira (8). Lewandowski apresentou “dores musculares no bíceps femoral da coxa esquerda”. É desfalque para domingo e seu retorno depende de sua evolução”, comunicou o Barça em nota, confirmando a ausência do atacante no jogo contra o Como, da Itália, pelo Troféu Joan Gamper.

O polonês de 36 anos também pode desfalcar o time na primeira rodada do Campeonato Espanhol, no dia 16 de agosto, contra o Mallorca.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

