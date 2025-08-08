Brasileiro Feminino A1, A2 e A3 entra em fase final com jogo valendo título e time que nunca perdeu

Rodadas decisivas começam a ser disputadas nesta sexta-feira e terminam no dia 18 de agosto; confira os confrontos

Foto: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Andressa Alves comemora gol de falta durante partida entre Corinthians e Taubaté, válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista Feminino e realizada na noite desta quarta-feira (04) no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco



O Brasileiro Feminino A1, A2 e A3 entra em fase final. Os jogos começam a acontecer nesta sexta-feira (8), quando Fortaleza e Botafogo entram em campo em busca de uma vaga na final do A2. As partidas são de ida e volta, e só terminam no dia 18 de agosto, com o jogo de Santos e Atlético-MG, também pelo A2. Das três séries do campeonato, o A3 é o mais avançado, já está na disputa pelo título, com o Vila Nova e Atlético-PI como finalista. A equipe piauiense tem uma marca histórica, desde que chegou ao profissional, não perdeu nenhum jogo, são 18 partidas de invencibilidade.

A marca não tem sido impressionando só no Brasileiro, também tem se feito presente na Copa do Brasil. O time entrou na primeira fase da competição, e avançou para as oitavas de final após uma vitória sobre o tradicional São José, que enfrenta uma crise financeira e caiu para o A3. Já no A1, a elite do Brasileiro feminino, os jogos estão nas quartas de final, e começam a ser disputados no sábado.

Vale lembrar que os 4 semifinalistas do A2, já garantiram vaga no A1 e os semifinalistas do A3, vaga no A2. Essa é uma mudança do novo cronograma da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o futebol feminino, que pretende aumenta para 20 o número de times participantes em cada divisão até 2027. Ou seja, desde esse ano, apenas dois times caem e quatro sobem.

Quartas de final do Brasileiro A1

Jogo de ida

Sábado, 9 de agosto

15h30 – Ferroviária x São Paulo

18h – Bahia x Corinthians

Domingo, 10 de agosto

10h30 – Flamengo x Palmeiras

10h30 – Bragantino x Cruzeiro

Jogo de volta

Sexta, 15 de agosto

21h – Corinthians x Bahia

Sábado, 16 de agosto

16h – São Paulo x Ferroviária

Domingo, 17 de agosto

10h30 – Palmeiras x Flamengo

10h30 – Cruzeiro x Bragantino

Semifinal do Brasileiro A2

Jogo de ida

Sexta-feira, 8 de agosto

21h – Fortaleza x Botafogo

Segunda-feira, 11 de agosto

21h – Atlético-MG x Santos

Joga de volta

Sexta-feira, 15 de agosto

21h – Botafogo x Fortaleza

Segunda-feira, 18 de agosto

21h – Santos x Atlético-MG

Final do Brasileiro A3

Jogo de ida

Sábado, 9 de agosto

21h – Vila Nova x Atlético-PI

Jogo de volta

Sábado, 16 de agosto