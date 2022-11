Líder, Barcelona vence Osasuna com gol de Raphinha e polêmica de Lewandowski

No último jogo antes da Copa do Mundo, vitória deixa o time catalão com cinco pontos de vantagem para o Real Madrid

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona Raphinha marcou o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo



O Barcelona é mais líder do que nunca no Campeonato Espanhol. A equipe catalã aproveitou a derrota do Real Madrid na segunda-feira, venceu o Osasuna por 2 a 1 nesta terça-feira e abriu cinco pontos de vantagem na ponta. O jogo foi movimentado. Logo aos seis minutos, Zubiria abriu o placar para o Osasuna. Aos 30, Robert Lewandowski foi expulso depois de tomar dois cartões amarelos. Indignado, o polonês saiu de campo e fez um sinal de que o árbitro estaria ‘drogado’. O gesto rodou as redes sociais (assista abaixo). O que parecia uma nova ‘zebra’ na rodada, mudou no segundo tempo. Pedri marcou o empate aos 3 do segundo tempo. A igualdade permaneceu até os 40 minutos, quando Raphinha fez de cabeça, encobrindo o goleiro Fernández e dando a vitória ao Barcelona por 2 a 1. O Barça não tem mais jogos antes da Copa do Mundo e volta a campo no dia 31 de dezembro, contra o Espanyol.