Liga das Nações: Alemanha dá show sobre a Itália; Hungria goleia Inglaterra e lidera grupo

Os últimos jogos da quarta rodada da Liga das Nações foram marcantes. Pelo Grupo 3, a Alemanha não tomou conhecimento da Itália e aplicou uma goleada por 5 a 2, no Borussia Park, em Monchengladbach. Timo Werner (duas vezes), Thomas Muller, Joshua Kimmich e Ilkay Gundogan marcaram para os alemães, enquanto Gnonto e Bastoni diminuíram a favor dos italianos. Na mesma chave, a Hungria surpreendeu a Inglaterra ganhando por 4 a 0, em pleno Molineux Stadium, na cidade de Wolverhampton – Sallai (duas vezes), Gazdag e Nagy balançaram as redes. Com os resultados, os húngaros seguem na liderança da chave com 7 pontos, seguidos de Alemanha (6), Itália (5) e Inglaterra (2). Restando duas rodadas, que serão disputadas na Data Fifa de setembro, vale lembrar que o primeiro colocado vai para a semifinal, enquanto o último é rebaixado para a Liga B.