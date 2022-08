Liga dos Campeões 2022/23 terá Bayern, Barcelona e Inter no ‘grupo da morte’; confira o sorteio

O Paris Saint-Germain, por sua vez, medirá forças com Juventus, Benfica e Maccabi Haifa

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Taça da Liga dos Campeões 2022/23



A Uefa realizou nesta quinta-feira, 25, o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa 2022/23, em Istambul, na Turquia. Nele, ficou definido que o atual campeão, o Real Madrid, terá como adversários RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic na chave F. Já o chamado grupo da “morte” pode ser considerado o C, que tem Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen. O Paris Saint-Germain, por sua vez, medirá forças com Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Vale lembrar que a entidade definiu quatro potes, sendo o primeiro composto pelo Real, pelo vencedor da Liga Europa (Eintracht Frankfurt) e pelos campeões dos seis países mais bem classificados no ranking que não se classificaram através de um dos títulos de 2021/22. Os demais foram determinados de acordo com a posição dos clubes no ranking da entidade. A única restrição era de que times do mesmo país não poderiam ser sorteados no mesmo grupo. A primeira rodada está marcada para acontecer na semana dos dias 6 e 7 de setembro, enquanto a última está marcada para 1º e 2 de novembro, ainda antes da Copa do Mundo do Catar. A grande decisão acontecerá em 10 de junho de 2023, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul.

Confira os grupos abaixo: