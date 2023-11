Liga dos Campeões: Atlético de Madrid, Dortmund e Barça vão ao mata-mata; Milan e Newcastle se complicam

Quinta rodada da Champions também com virada sensacional do Manchester City sobre o RB Leipzig

EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro Reus marcou na vitória do Borussia Dortmund sobre o Milan



A quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões começou nesta terça-feira, 28. Na chave E, com uma rodada de antecedência, Atlético de Madrid e Lazio garantiram suas classificações às oitavas de final ao baterem Feyernoord e Celtic, respectivamente. Já no Grupo F, considerado o da “morte”, o Borussia Dortmund avançou ao mata-mata com um triunfo por 3 a 1 sobre o Milan, na Itália. No outro jogo, o Paris Saint-Germain buscou o empate com o Newcastle em 1 a 1, nos acréscimos do segundo tempo, mantendo a segunda posição. Com a combinação de resultados, Newcastle e Milan ficam em situações delicadas na última rodada. Já na chave G, os já classificados Manchester City e RB Leipzig fizeram um duelo emocionante em Lonfres. Após sair atrás e levar 2 a 0, o conjunto de Pep Guardiola virou para 3 a 2. Por fim, no Grupo H, o Barcelona também assegurou sua presença na próxima fase com um triunfo por 2 a 1 sobre o Porto, na Catalunha. Abaixo, veja os resultados e a classificação. As partidas das chaves A, B, C e D serão realizadas nesta quarta-feira, 29. Já a última rodada está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro.

GRUPO E

Lazio 2 x 0 Celtic

Feyernoord 1 x 3 Atlético de Madrid

Tabela de classificação:

Atlético de Madrid – 11 pontos Lazio – 10 Feyernoord – 6 Lazio – 1

GRUPO F

Milan 1 x 3 Borussia Dortmund

PSG 1 x 1 Newcastle

Tabela de classificação:

Borussia Dortmund – 10 pontos PSG – 7 pontos Newcastle – 5 pontos Milan – 5 pontos

GRUPO G

Young Boys 2 x 0 Estrela Vermelha

Manchester City 3 x 2 RB Leipzig

Tabela de classificação:

Manchester City – 15 pontos RB Lelipzig – 9 pontos Young Boys – 4 pontos Estrela Vermelha – 1 ponto

GRUPO H

Barcelona 2 x 1 Porto

Shakhtar Donetsk 1 x 0 Antwerp

Tabela de classificação: