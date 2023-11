Liga dos Campeões: Barça é derrotado pelo Shakhtar e perde 100%; Dortmund vence Newcastle

Time catalão jogou mal e foi surpreendido pelos ucranianos; Aurinegro da Alemanha assume a diante no ‘grupo da morte’

EFE/EPA/FILIP SINGER Barcelona foi derrotado pelo Shakhtar Donetsk



A quarta rodada da Liga dos Campeões começou nesta terça-feira, 7, com uma zebra. Em duelo válido pelo Grupo H, o Barcelona foi derrotado pelo Shakhtar Donetsk por 1 a 0, em Hamburgo, na Alemanha – o time da Ucrânia não joga em sua casa devido ao conflito com a Rússia. Sem mostrar muita inspiração, os espanhóis criaram poucas chances claras e amargaram o revés graças a Sikan, autor do único gol do jogo. Com o resultado, os catalães permanecem na liderança, com nove pontos, mas perdem os 100% de aproveitamento. Já os ucranianos estão no terceiro lugar, com seis pontos, atrás do Porto apenas no saldo de gols – os portugueses, entretanto, enfrentam o lanterna Royal Antwerp ainda hoje. Já na chave F, considerada a “da morte”, teve o Borussia Dortmund ganhando do Newcastle por 2 a 0, com gols de Fulkrug e Brandt. A vitória deixa os alemães na ponta, com 7 pontos, seguidos de PSG (6), Newcastle (4) e Milan (2). Milaneses e parisienses medem forças também hoje.