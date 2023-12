Liga dos Campeões: Bayern vence e elimina o Manchester United; Napoli vai ao mata-mata 

Com derrota, Diabos Vermelhos ficam fora até da Liga Europa; partidas desta quarta-feira, 13, encerram a fase de grupos

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Bayern de Munique venceu o Manchester United por 1 a 0



A última rodada da Liga dos Campeões começou nesta terça-feira, 12. No Grupo A, o Bayern de Munique derrotou o Manchester United por 1 a 0, em pleno Old Trafford. Já o Copenhagen (Dinamarca) bateu o Galatasaray (Turquia) pelo mesmo placar. Com os resultados, os alemães e os dinamarqueses vão às oitavas de final. Os turcos vão para a Liga Europa, enquanto o todo poderoso inglês está fora de todas as competições europeias. Na chave B, os já classificados Arsenal e PSV ficaram no 1 a 1, com os ingleses terminando na liderança. No Grupo C, o Napoli confirmou sua vaga no mata-mata com um triunfo por 2 a 0 sobre o Braga, no Diego Armando Maradona. Os italianos avançam ao lado do Real Madrid, que terminou esta fase com 100% de aproveitamento, batendo o Union Berlin por 3 a a, de virada. Por fim, na chave D, Inter de Milão e Real Sociedad já estavam classificados e empataram em 0 a 0 – os espanhóis acabaram na ponta. Amanhã, 13, as partidas dos grupos E, F, G e H fecham esta fase.

GRUPO A

Manchester United 0 x 1 Bayern de Munique

Copenhagen 1 x 0 Galatasaray

Tabela de classificação:

Bayern de Munique – 16 pontos (Classificado) Copenhagen – 8 pontos (Classificado) Galatasaray – 5 pontos (Liga Europa) Manchester United – 4 pontos

GRUPO B

PSV 1 x 1 Arsenal

Lens 2 x 1 Sevilla

Tabela de classificação:

Arsenal – 13 pontos (classificado) PSV – 9 pontos (classificado) Lens – 8 pontos (Liga Europa) Sevilla – 2 pontos

GRUPO C

Union Berlin 2 x 3 Real Madrid

Napoi 2 x 0 Braga

Tabela de classificação:

Real Madrid – 18 pontos (classificado) Napoli – 10 pontos (Classificado) Braga – 4 pontos (Liga Europa) Union Berlin – 2 pontos

GRUPO D

Inter de Milão 0 x Real Sociedad

RB Salzburg 1 x 3 Benfica

Tabela de classificação: