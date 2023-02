PSG oferece Neymar ao Chelsea e pode receber R$ 334 milhões

Presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi se reuniu com Todd Boehly, proprietário dos Blues, para tratar do assunto

Lucas Figueiredo/CBF Neymar está em baixa no PSG e pode migrar para o Chelsea



O Paris Saint-Germain ofereceu o atacante Neymar ao Chelsea, informou o jornal “Le Parisien”, na tarde desta quarta-feira, 15. De acordo com a publicação, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, se reuniu com Todd Boehly, proprietário dos Blues, para tratar do assunto. Na conversa, o mandatário da equipe parisiense ouviu que o clube britânico estaria disposto a pagar 60 milhões de euros (na cotação atual, R$ 334,6 milhões) para ficar com o brasileiro. A notícia surge após o craque ser criticado pela má atuação diante do Bayern de Munique, em jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Contratado junto ao Barcelona por 222 milhões de euros, valor recorde na história do futebol, o camisa 10 ainda não conseguiu cumprir sua missão no Parque dos Príncipes: conquistar o título da “Champions League”. Desde 2017 no time azul e vermelho, o atleta de 31 anos coleciona 12 taças, sendo quatro do Campeonato Francês.

Segundo a imprensa francesa, Neymar está sendo oferecido para outros grandes clubes da Europa, como o Manchester City, desde a última janela de transferências. O principal impasse para a negociação, entretanto, é o alto salário anual do brasileiro, na casa dos R$ 155 milhões livres de impostos. O Chelsea, porém, não está economizando nas finanças. Desde a saída do russo Roman Abramovich e a chegada de Todd Boehly, o clube londrino investiu mais de R$ 3 bilhões em reforços. Somente no mês passado, a equipe britânica gastou 425,49 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões), fechando com Mudryk, Enzo Fernández, João Felix e outros jovens. A chegada de Neymar em julho, quando abre a janela de transferências de verão, serviria para dar mais experiência e rodagem ao elenco na temporada europeia 2023/2024.