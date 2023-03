Chelsea vence, reverte vantagem do Borussia e se classifica às quartas na Champions; Benfica avança com goleada

Após derrota por 1 a 0 na Alemanha, ingleses venceram o time de Dortmund em Londres, por 2 a 0

EFE/EPA/Neil Hall Chelsea fez 2 a 0 em casa e conseguiu a classificação às quartas de final



Os primeiros classificados às quartas de final da Liga dos Campeões foram conhecidos nesta terça-feira, 7. O Chelsea reverteu a desvantagem da ida, venceu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado), e garantiu a vaga eliminando o Borussia Dortmund no Stamford Bridge. O primeiro tempo teve domínio dividido, com os alemães com maior posse de bola, mas sem levar perigo. Da metade para o fim, os ingleses encaixaram o ataque e começaram a bombardear a área aurinegra. Teve bola na trave, gol anulado, até que, aos 43 minutos, Sterling conseguiu abrir o placar após confusão na pequena área. Logo no início do segundo tempo, o VAR auxiliou em marcação de pênalti para o Chelsea. Kai Havertz foi para a batida e acertou a trave. Por invasão, a cobrança voltou e Havertz bateu do mesmo lado, dessa vez convertendo e ampliando para 2 a 0. Aos 30 minutos, o Chelsea fez mais um, mas o lance foi invalidado por impedimento. No outro jogo do dia, o Benfica confirmou seu favoritismo e fez 5 a 1 no Club Brugge (7 a 1 no agregado). Rafael Silva abriu o placar, Gonçalo Ramos marcou duas vezes, João Eduardo fez o terceiro (de pênalti) e David Neres fechou a conta. Meijer anotou o gol de honra dos belgas, no finzinho. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio e os jogos acontecerão nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril.