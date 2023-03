São Bento denuncia Portuguesa e vai à FPF para tentar escapar do rebaixamento no Paulistão

Clube de Sorocaba denunciou a Lusa por uma suposta irregularidade cometida na oitava rodada da fase de grupos

FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20230212299 - 12/02/2023 Portuguesa e Corinthians empataram em 0 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília



Rebaixado no Campeonato Paulista 2023, o São Bento está tentando alterar a sua situação no Estadual e evitar a queda para a Série A2. Na segunda-feira, 6, o clube de Sorocaba denunciou a Portuguesa à Federação Paulista de Futebol (FPF) por uma suposta irregularidade cometida na oitava rodada da fase de grupos. Os sorocabanos afirmam que a Lusa não poderia mandar sua partida em outro município, o que aconteceu no empate com o Corinthians, realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe do interior tem como embasamento o artigo 4º do Anexo VI do Regulamento Geral da Competição, o qual obriga o time que sobe de uma divisão para outra (caso da Portuguesa) a disputar os seus jogos como mandante na sua cidade-sede.

Assim, o São Bento espera que a Portuguesa perca seu ponto obtido diante dos corintianos, rebaixando o rival para a Série A2 – a equipe do Canindé empatou com os sorocabanos na pontuação (10 para cada), mas levou a menos no critério de saldo de gols (-8 a -9). Lanterna, a Ferroviária somou 9 pontos e também foi rebaixada. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com a FPF e aguarda uma resposta da entidade que rege o futebol paulista. Até a publicação desta matéria, a Lusa não havia se manifestado sobre a denúncia. É fato, porém, que a Federação havia autorizado o time a receber o Timão no Mané Garrincha.