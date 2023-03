Tom Brady abre o jogo sobre rumores de que irá voltar à NFL; confira

A imprensa dos Estados Unidos vem especulando nas últimas semanas que Tom Brady, o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, retornará à NFL nas próximas semanas. Apesar dos rumores, o astro da bola oval tratou de encerrar a polêmica em tom humorado. Através de sua conta no Twitter, o ex-marido da supermodelo brasileira Gisele Bündchen disse que não irá desistir da aposentadoria porque adotou um gato para sua filha. “Quem pensa que tenho tempo para voltar à NFL nunca adotou um gatinho de 2 meses para sua filha”, declarou o ex-quarterback de 45 anos. Em 2022, o estadunidense ameaçou parar de jogar, mas retornou logo na sequência para dar continuidade em sua trajetória no Tampa Bay Buccaneers. Em fevereiro deste ano, ele aposentou definitivamente. Considerado um dos melhores atletas da história, Tom Brady fez muito sucesso no New England Patriots.

Anyone who thinks I have time to come back to the NFL has never adopted a 2 month old kitten for their daughter. https://t.co/Qzf2H4vr1j

— Tom Brady (@TomBrady) March 7, 2023