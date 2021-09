Liga dos Campeões: Dortmund vence Besiktas com gol de Haaland; Shakhtar perde para time da Moldávia

Jude Bellingham brilhou ao deixar sua marca e dar assistência para o atacante norueguês na vitória dos alemães; Sheriff Tiraspol começou sua trajetória na competição em grande estilo

EFE/EPA/SEDAT SUNA Erling Haaland marcou na vitória do Dortmund sobre o Besiktas



O Borussia Dortmund estreou com o pé direito na Liga dos Campeões 2021/22 nesta quarta-feira, 15, ao bater o Besiktas, fora de casa, por 2 a 1, em partida válida pela abertura do Grupo C. Logo no primeiro tempo, o time alemão tratou de adiantar a vitória com gols de Jude Bellingham e Erling Haaland. O jovem inglês, na verdade, foi o grande destaque do confronto. Além de abrir o placar aos 19 minutos, aproveitando-se de assistência de Meunier, foi dele a assistência para Haaland ampliar nos acréscimos. Na segunda etapa, os aurinegros apenas administraram o resultado, levando um gol de Montero já nos instantes finais do embate. A partir das 16 horas, Sporting e Ajax fazem o outro confronto da primeira rodada da chave.

Já no Grupo D, o Shakhtar Donetsk, clube ucraniano que tem como base jogadores brasileiros, foi surpreendido pelo Sheriff Tiraspol, time da Moldávia estreante em Liga dos Campeões. Mesmo contando com Pedrinho e Maycon, ex-Corinthians, além dos ‘brazucas’ Tetê, Alan Patrick, Dodô, Marcos Antônio e Marlon, a equipe da Ucrânia foi derrotada por 2 a 0. Traoré e Yansane marcaram os gols do conjunto moldavo, que fez história atuando em casa, na Arena Bolshaya Sportivnaya. Mais tarde, Inter de Milão e Real Madrid fazem o outro duelo da chave.